ستائر تنظيف الهواء

أفادت شركة «إيكيا» السويدية، أخيراً، أنها طورت ستائر تساعد على التخلص من التلوث الهوائي داخل المنازل من دون استخدام الطاقة الكهربائية أو أنظمة التصفية المعقدة، حيث تعمل ستائرها كنوع من نبتة منزلية.

ستائر أيكيا «غنريد» هي عبارة عن قطعة قماش تمت معالجتها بـ «محفز ضوئي» يجري تنشيطه عند ملامسة الضوء، أما ما يميز هذا المحفز عن غيره، وفقاً لمجلة «فاست كومباني»، فهو واقع أنه الأول الذي يمكن تنشيطه بإضاءة المنازل وليس فقط بضوء الشمس.

الستائر لا تزال قيد التطوير وتصل السوق في 2020، وتفيد الشركة أنها تقضي على الملوثات مثل الروائح والفورمالدهيد المسبب للسرطان.