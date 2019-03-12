أقمار بحجم أرغفة

أعلنت شركة تكنولوجية ناشئة مقرها أستراليا، أن أقمارها الاصطناعية الصغيرة التي يبلغ حجمها حجم رغيف الخبز، ستوفر للمزارعين في المناطق النائية في أستراليا، معلومات عن وضع إمدادات المياه في الوقت الحقيقي.

وتتيح التكنولوجيا للمزارعين مراقبة إمدادات المياه واستخداماتها من هواتفهم المحمولة، وتفيد شركة «ميريوتا» أن أقمارها الاصطناعية النانوية تجمع البيانات من أجهزة موصولة بالإنترنت، باستخدام مجسات ذكية وإنترنت الأشياء وتحللها وتعيدها إلى المستخدم بناء على احتياجاته. ستُتاح الخدمة تجارياً في النصف الثاني من هذا العام، وتقول الشركة إنها غير مكلفة للزبائن الذين يحتاجون كميات ضئيلة من البيانات المحددة في الوقت الحقيقي.