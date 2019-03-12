المصدر: إعداد: نهى حوا

ابتكارات متنوعة كتنوع الحياة نفسها، لم تترك باباً إلا وطرقته لإيجاد حلول لمشكلات الإنسان أو سبلاً لإسعاده، احتلت عناوين الصحف والمجلات أخيراً، من أبرزها، ابتكار حبة دواء تُغني مرضى السكري عن حقن أنفسهم بالإبر، واختراع جهاز يسهل عملية سحب الدم بكفاءة من الوريد، وإنتاج ستائر تعمل كنبتة منزلية مما يحد من تلوث هواء المنازل، واكتشاف إمكانية إنتاج مواد كيميائية من المحلول الملحي لمصانع التحلية تحد من تلوث البحر، عدا ابتكار برنامج للتدريب على السواقة بأسلوب الواقع الافتراضي، وجهاز ليزر جديد يُغني الحرفيين والفنانين عن استخدام أكثر من جهاز في طباعة الألوان على المعادن.

وكان للأقمار الاصطناعية الصغيرة نصيبها من الاختراعات أيضاً، مثل ذلك التطبيق الذي يساعد المزارعين على تعقب إمدادات المياه، وتلك المناطيد التي يمكن أن تصبح منصات لإطلاق الأقمار إلى مدار الأرض مستقبلاً.