اختبار افتراضي للسياقة

أجرت شركة بريطانية مجرية دورة تدريبية على السلامة في الواقع الافتراضي لسائقي المركبات أخيراً، عبر استخدام مجموعة من العيون الافتراضية وفيديو بنطاق 360 درجة. تطبيق شركة «فرانسيسكوداك ديزاين لاب» يعد المثال الأخير لاستخدام التكنولوجيا الانغماسية في تعليم السائقين الجدد مهارات السلامة بشكل أفضل.

وتضع سماعة الرأس «أنيت 360» الطلاب في سيناريوهات افتراضية قائمة على أوضاع يواجهها كل سائق على الطريق، ويمكن تصميمها بناءً على طلب الزبائن. تفيد الشركة أن البرنامج حسّن الوقت الذي استغرقه رد فعل السائق بنسبة 20% وقلّص تكاليف التدريب بنسبة 50%، وأن تسجيل ردود فعل المستخدم المختلفة سيساعد في تحسين السلامة على الطرقات.