تحويل مخلفات التحلية

تخلف مصانع تحلية المياه محلولاً ملحياً عالي التركيز يتم التخلص منه عادةً بضخه في البحر من جديد، في عملية تتطلب أنظمة ضح مكلفة وعناية خاصة لمنع حدوث ضرر بالنظم الأيكولوجية البحرية.

يقول الباحثون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، إنهم وعبر عملية سهلة نسبياً يمكنهم تحويل المخلفات لمواد كيميائية مفيدة، بما في ذلك مواد يمكنها جعل عملية التحلية نفسها أكثر كفاءة.

فقد تمكنوا من إنتاج مادة هيروكسيد الصوديوم أو الصودا الكاوية، التي يمكن استخدامها في معالجة مياه البحر التي تدخل المصنع بتغيير حموضة المياه، ما يساعد على منع تلوث الأغشية المستخدمة في تصفية المياه المالحة، السبب الرئيس لإخفاق محطات تحلية التناضح العكسي النموذجية.

يقول أحد معدي الدراسة، أميت كومار: «تستخدم صناعة التحلية الكثير من هيروكسيد الصوديوم الذي تشتريه، بالتالي إذا كان بالإمكان صنعه في المصنع سيكون لذلك ميزة كبيرة»، عدا عن إمكانية بيعه. ويمكن أيضاً من المحلول الملحي إنتاج حمض الهيدروكلوريك واستخدامه في تنظيف أجزاء من محطة التحلية.