بديل الإبرة

أصبح بإمكان مرضى السكري تناول كبسولة صغيرة مثل حبة دواء عوضاً عن حقن أنفسهم بالأنسولين. ما يميز الكبسولة هو تصميمها المستلهم من قوقعة سلحفاة افريقية، حيث تضمن جوانب الكبسولة الدائرية انقلابها في حال هبوطها رأساً على عقب، لإيصال الدواء مباشرة.

الحبة العلاجية بحجم حبة التوت، الأمر الذي يسهّل ابتلاعها، وتحتوي على إبرة قابلة للتحلل مصنوعة من الأنسولين المضغوط الذي ينطلق ما أن تصل الكبسولة إلى موقعها. الجدير بالذكر أن تمويل هذا البحث يأتي من شركة «نوفو نورديسك» الدنماركية ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا ومؤسسات أخرى.