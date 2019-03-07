سامسونغ تطرح سماعات لاسلكية لجالاكسي اس 10

المصدر: يونهاب

قالت شركة سامسونغ للالكترونيات اليوم الخميس، إن سماعاتها اللاسلكية سيتم طرحها في السوق بالتزامن مع طرح هاتفها الذكي الرائد جالاكسي اس 10.

ومن المنتظر طرح سماعات الأذن جالاكسي بدس عندما يتم طرح جالاكسي اس 10 رسميا يوم الجمعة.

وينظر إلى سماعات سامسونغ بأنها جاءت ردا على سماعات أبل إيربودس، التي تعتبر واحدة من الملحقات الأكثر شعبية لشركة التكنولجيا الأمريكية العملاقة.

ومع شحنها لمرة واحدة، يمكن لسماعات الأذن تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى ست ساعات وتوصيل المكالمات الهاتفية لمدة تصل إلى خمس ساعات.

ويتم ضبط صوت سماعات جالاكسي من خلال الشركة المصنعة للمعدات السمعية AKG بواسطة سامسونغ.

ويمكن شحن السماعات لاسلكيا بوضعها في علبتها على ظهر الهاتف جالاكسي اس 10. وتحتوي العلبة نفسها على بطارية يمكن استخدامها لشحن السماعة بدون طاقة خارجية.

وتأتي السماعة بالألوان الأسود والأبيض أوالأصفر.