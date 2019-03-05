درون مشرف على البناء

«سايت واسب» درون مراقبة متكامل للمباني قيد الإنشاء. ويكمن الهدف من تلك الطائرة الموجهة في تزويد المساهمين عن بُعد بآخر التطورات في عملية البناء، حيث يعمل نظام الدرون ثلاثي الأبعاد على مسح وقياس وتحليل وتوثيق صور الوضع الحالي، وعملية تقدم البناء بصور ذات دقة عالية. ويستعين بنموذج معلومات المباني بحيث يتمكن المساهمون من إبداء ردود الفعل المباشرة إزاء أي أخطاء أو فروقات.

الدرون المزودة بأربعة محركات تتميز بهيكل دائري الشكل وكاميرا قادرة على الالتفاف لحد 200 درجة حول المحور الدائري، بما يمكّن من التقاط صور مسحية للأسطح العمودية والأفقية من دون تغيير الوضعية، كما أنها تغطي أماكن يصعب إتمام قياس البشر لها كأنفاق المصاعد.