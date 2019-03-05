حديقة ذكية

«ميزل» واحدة من الأدوات المطبخية الذكية المعتمدة على الزراعة من غير تربة لمساعدة الأشخاص الراغبين في تناول طعام صحي بمتناول اليد. ويساعد «ميزل» على زراعة الشتلات المبكرة أو «الميكروجرين». ويأتي هذا الزارع مؤلفاً من ثلاث حجرات إحداها مخصصة لعملية الاستنبات وتكون على شكل مكان مظلم يتسم بالرطوبة، أما الحجرتان الأخريان فمخصصتان لعمليتي النمو والحصاد.

يتسم الجهاز بإمكانية مراقبة حركة الزرع والنمو، من خلال تطبيق على الهواتف الذكية،ـ مع إمكانية الحصول على إخطارات تتعلق بمستويات المياه في الأحواض. ويمكن أيضاً توسيع مساحة الحديقة عبر شراء أطباق إضافية وأكياس البذور.