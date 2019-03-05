أحذية مستدامة

فاز المصمم إيفان ستيوارت بجائزة جيمس دايسون للعام 2018 عن تصميم حذاء «لايير»، الذي يتسم بإمكانية التركيب والاستدامة مع الحفاظ على الطراز العصري. الحذاء مصمم باستخدام مواد معاد تدويرها قابلة للتحلل العضوي. ويمكن للمستخدمين تصميم حذاء خاص بهم منذ البداية مع إمكانية الإصلاح وإعادة تخيل الطراز للتكيف مع الموضة على الدوام.

ويصل الحذاء للمستخدم مجمعاّ بالكامل من الوجه، والنعال الخارجية والداخلية وأشرطة الربط. وإذا أصاب الاهتراء أياً من مكونات الحذاء فيمكنه طلب قطع بديلة عبر الإنترنت واستبدالها. وتهدف الخطوة إلى الحدّ من رمي الأحذية التي يصل عددها إلى 300 مليون زوج في السنة، لأنها غير قابلة لإعادة التدوير.