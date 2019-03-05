كرسي تفاعلي

طوّر المصمم تيم بريغز من المعهد الوطني للفنون والتصميم في دبلن «غيميروكس»، المفهوم الجديد في مقاعد ألعاب الفيديو التي تمارس جلوساً، والمصمِّم لمستخدمي الألعاب صغار السن.

ويشجع التصميم الفريد والآليات المبتكرة حركة الجسم على نحو ثلاثي الأبعاد متكامل خلال ممارسة الألعاب الإلكترونية. وتعمل هذه الحركة بالإضافة لخلق تجربةٍ تفاعلية أكثر تشويقاً على تحسين الدورة الدموية والمساعدة في نمو العضلات والعظام. تساهم «غيميروكس» كذلك في تنمية حسّ التناسق والتوازن والوعي المكاني، ويشجع التصميم على اتخاذ وضعية جلوس ديناميكية مستقيمة سيما بالنسبة للمتراخين.