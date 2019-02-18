ما السمات الشخصية لمستخدمي آيفون وأندرويد؟

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي يعتبر فيه خبراء التكنولوجيا أن الجدل بشأن أفضلية هواتف "أبل" أو تلك التي تعمل بنظام "أندرويد" لن ينتهي أبدا، ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.

وبحسب الدراسة التي أعجتها هيئة "بيتر باي" البريطانية، فإن عشاق هواتف "أبل" يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف "أندرويد"، لا سيما فيما يخص العلاقات العائلية.

ووجدت الدراسة أن مستخدمي "آيفون" يكونون أكثر قربا من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصا بنسبة 18 بالمئة على جعل الأقارب "قبل كل شيء" مقارنة بمستخدمي "أندرويد"، وفقا لسكاي نيوز.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي "أندرويد" أكثر عرضة بنسبة 18 بالمئة لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي، ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة "أندرويد" يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6 بالمئة إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.

ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف "أبل" و"أندرويد" إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.