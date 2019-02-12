الجسر الأطول

قام فريق من المهندسين في كلية جامعة تسينغ-هوا للعمارة ببكين بطباعة جسر خرساني قد يكون الأطول في العالم بطول 26.3 متراً. وفقاً للباحثين فإن بناء الجسر بالطباعة ثلاثية الأبعاد أرخص من بنائه بطريقة تقليدية بحوالي الثلث، نظراً لعدم استخدام قوالب أو قضبان تسليح.

وتم تركيب جسر المشاة مقوس الشكل بعرض 3.6 أمتار فوق القناة المائية في منطقة باوشان بشانغهاي في وقت سابق من العام، ويتألف الجسر من 176 وحدة خرسانية مطبوعة ثُلاثياً حيث تمت طباعة جميع المكونات خلال 450 ساعة باستخدام مركب من خرسانة ألياف بولي الاثيلين والإضافات.