منزل مكتفٍ ذاتياً

أُطلقت المعمارية، ماريا فيرغوبولو، مفهومها لبناء بيوت صغيرة مصنوعة ذاتياً من البلاستيك الحيوي. ويعرض «كوكوون بيو فلوس»، مجموعة منازل شبيهة بالحجيرات، مصنوعة من ألياف بيولوجية رقيقة تشبه خيوط «غزل البنات»، حيث يزرع ساكنوها مواد البناء. وتتصور المعمارية المقيمة في بريطانيا مستقبلاً «غامضاً»، حيث هناك ندرة في الموارد الطبيعية، بتوقعات أن يؤدي ذلك إلى ظهور حركة في تكنولوجيا البناء، حيث "تزرع" المجتمعات مواد البناء.

مواد البناء التقليدية مثل الطوب والخرسانة سيحل مكانها «البلاستيك الحيوي»، وسيجري حصاد مكوناتها من مواد عضوية مثل عباد الشمس والبطاطا والتفاح، وستتم زراعتها على الموقع من قبل شاغلي المباني، ما يجعلها بأسعار مقبولة ومستدامة.