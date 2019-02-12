هياكل ريش الطيور

اكتشفت الباحثة تاره سوليفان في جامعة كاليفورنيا سان دييغو بالولايات المتحدة، أن ريش الطيور يعمل كلاصق طبيعي، الأمر الذي يفتح المجال لإنتاج أنواع جديدة من المواد اللاصقة.

وذكرت مواقع تقنية أن ريش الطيور يشبه سلسلة هياكل صغيرة شبيهة بالشبك، حيث تعيد تماسكها عندما يتم سحبها. وقد اكتشفت سوليفان أيضاً أن التباعد بين هذه الهياكل الشبيهة بالصنانير كان نفسه بغض النظر عن نوع الطير.

وأفاد الباحثون عن إنتاج نماذج أولية لآلية الغلق السحرية كالسحاب لريش الطيور، وتلك كانت تعمل بنجاح.

وعملت سوليفان مع مجموعة أبحاث دائرة الهندسة النانوية والميكانيكية في الجامعة، وجامعة سارلاند في ألمانيا وتم نشر بحثها يناير 2019.