«سيرفي» اللطيف

جرى تصميم روبوت تسليم البريد الخاص «سيرفي» ليقع الناس في حبه من النظرة الأولى، وقد تعاونت شركة تكنولوجية مع «بوستمايتس»، لمنح شركة التوصيل «على الطلب» مركبة تتنقل باستقلالية قادرة على سحر المشاة الذين تشاركهم السير على الأرصفة.

يُسلّم الروبوت «سيرفي» على عجلاته الأطعمة والبقالة وغيرها من الأشياء لشركة «بوستمايتس»

وقال مؤسس الشركة غادي اميت: «كان من المفترض أن تكون المركبة محبة ومقبولة في بيئة حضرية بأقل قدر من الاحتكاك»، وقد جاء ذلك عبر تصميم المنتج وطريقة تفاعله، فللمركبة مظهر خارجي ملون كالرسوم المتحركة، و«عينان» كبيرتان في المقدمة مما يشير إلى وجود وجه.

وهذه الأعين تخدم مهام متعددة، أولاً هي كاميرات ترى من خلالها المركبة وثانياً، تمنح الروبوت طريقة للتواصل مع المشاة، كما تقدم هالة من مصابيح توجد في الجزء العلوي للمركبة نظرة ثاقبة لـ «حالتها الذهنية».

شكل سيرفي مستعار من عربات التسوق، وهناك شاشة تعمل باللمس في أعلى المركبة تسمح للزبائن بالتفاعل مباشرة معها أو الاتصال بخدمة الزبائن.