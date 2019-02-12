تحوّل نظيف

طور باحثون طريقة جديدة لتنظيف الغلاف الجوي وإنتاج طاقة نظيفة في الوقت نفسه.

وذكرت مواقع إخبارية أن النظام الجديد الذي ابتكره فريق بحثي في «جامعة أولسان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا» الكورية الجنوبية وجامعة «جورجيا تك» الأميركية، يعمل كبطارية سائلة ضخمة تستوعب ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الطاقة الكهربائية ووقود الهيدروجين.

وقد استخدم الباحثون أقطاباً كهربائية لاستخراج ثاني أكسيد الكربون، وتمكنوا من التوصل إلى كفاءة تحويل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50%.

النظام المختلط بإمكانه العمل لأكثر من ألف ساعة وخفض انبعاثات الكربون، مزيلاً 150 طناً من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي كل عام. وفي حين يعد الباحثون أن هذه الكمية تُعتبر قليلة بالمقارنة مع إنتاج 40 مليار طن سنوياً، إلا أنهم ينظرون للابتكار كتغير إيجابي باتجاه حماية البيئة وتطوير الطاقة النظيفة.