أخيراً.. فيسبوك ماسنجر يتيح ميزة حذف الرسائل

المصدر: البيان الالكتروني

يبدو أن مارك زوكربيرغ استمع أخيراً لانشغالات مستخدمي فيسبوك، وقرر توفير إمكانية حذف رسالة لدى المستقبلين جميعاً في فيسبوك ماسنجر.

من منا لم يندم على إرسال رسالة خاطئة في محادثة عبر الماسنجر أو إرسال رسالة في وقت متأخر من الليل إلى شخص معين لا يجب عليه استلامها؟

هذا الشعور أصبح من الماضي، حيث أضحى في الإمكان حذف رسالة غير مرغوب في إرسالها عبر الماسنجر متى ما أردنا وكأن شيئا لم يكن، خاصة إذا لم تتم قراءتها من طرف المستقبل قبل الحذف.

وقررت فيسبوك منح مستعمليها 10 دقائق من وقت الارسال لحذف رسالة تم ارسالها بالخطأ أو ندموا على محتواها.

هذه الميزة وفق موقع (journaldugeek) تتوافر في أحدث إصدارات نظامي تشغيل اند رويد و iOS، حيث يتعين لحذف رسالة بعد ارسالها، الضغط لفترة طويلة عليها ثم اختيار إزالة، وبعد انبثاق نافذة أخرى، يتم النقر فوق "حذف لدى الجميع"، وبهذا تكون المهمة قد أنجزت.

كما تتوافر الميزة أيضاً على مستعرض الويب، للذين يفضلون استخدام الماسنجر على شاشة الحاسوب.

يبقى شيء بسيط لا بد من معرفته، ألا وهو وصول اشعارات تنبه جهات الاتصال بأنه تم حذف رسالة، أما إبقاء الامر سرا فهذا ما لا يمكن تحقيقه.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إرسال رسائل مؤقتة، فإن الأمر أصبح متاحا من خلال محادثة سرية أو محادثة مشفرة، التي يتم فيها تحديد وقت محدد لعرض الرسالة وذلك باستخدام ساعة الإيقاف.