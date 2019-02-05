يمكننا تسميتها بفوضى الأسنان التي تجتاح العالم، إذ توصي جمعية طب الأسنان بتنظيف الأسنان مرتين في اليوم، لمدة دقيقتين، بيد أن شركة فرنسية تزعم العكس، وتقول إننا نحتاج إلى 10 ثوان فقط لتنظيفها جيداً، وذلك بعد إطلاقها فرشاة الأسنان الجديدة «واي براش».

فبدلاً من تحريك الرأس الصغير لفرشاة الأسنان العادية من سنٍ إلى آخر، يقوم الابتكار الجديد بتنظيف نصف الفم في كل مرة. الفرشاة مصنوعة من شعيرات نايلون صُممت بزاوية 45 درجة، الزاوية ذاتها التي توصي بها جمعية طب الأسنان لحمل الفرشاة بما يناسب اللثة، وهي بتصاميم أربعة مختلفة الأحجام خاصة بالبالغين، وأخرى صغيرة للأطفال.