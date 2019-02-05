خاتم لتأليف الموسيقى

أن تصبح الألوان وسيلة لتأليف الموسيقى، ذلك هو ابتكار شركة «سبيرو»، الذي يطل عبر أداة يمكن ارتداؤها كخاتم يمثل ابتكارا جديدا يؤثّر على المجالات الفنية. ويستثمر الخاتم الأسطح الملونة حول المستخدم، ليومض مستشعراً الألوان المحيطة به. بعدها تُرسل البيانات لتطبيق ذكي يوجد على الهاتف ويكون متصلاً بالخاتم ذاته، ومن هنا يعمل البرنامج على تحويل المدخلات لأصوات، وبالتالي «تأليف موسيقى آنية». الجديد أن المزج بين التحفيز الصوتي والمرئي يضيف مستوى جديداً للإبداع الفني، علماً بأنه يمكن استخدام خواتم أكثر لتوفير مرونة أكبر للمبدع.

Ø·Ø¨Ø§Ø¹Ø© Email Ù„ÙŠÙ†ÙƒØ¯ÙŠÙ† Pin Interest Ø¬ÙˆØ¬Ù„ + Whats App