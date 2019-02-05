سماعة قابلة للتكيف

أطلقت شركة صوتيات أسترالية ما تزعم أنها أول سماعة أذن قابلة للتكيف في العالم، بحيث تغير مخرجاتها الصوتية بما يتناسب مع القدرة السمعية لمستخدمها.

وتم الإعلان بأن سماعات «نورا-لوب» نسخةٌ خفيفة الوزن وصغيرة الحجم من سماعات سابقة، وتأتي كل من سماعات الرأس والأذن التي تطورها الشركة بمفهوم «الصوت التكيفي»، بما يعني أن الشخص الذي يفتقر للحساسية للنغمات المنخفضة سيحصل على صوت جهير متزايد. وتختبر الأداة القدرة السمعية لمرتديها عند استخدامها لأول مرة، وذلك عبر قياس الانبعاثات الصوتية الناتجة عن الأذن الداخلية بعد استجابتها للمنبهات.