روبوت قابل للارتداء

نجح فريق بحثي كوري في تطوير نظام روبوت لليد قابل للارتداء، حيث يسمح لشخص لا يقدر على تحريك يديه بسبب إصابات في الحبل الشوكي بالقيام بالحركات التي يرغب فيها، بما في ذلك إمساك شيء ونقله.

وأوضح فريق البروفيسور «جو كيو جين» في قسم الماكينات والهندسة الجوية بجامعة سيول الوطنية، وفريق البروفيسور «جو سونغ هو» في قسم الحاسبات الإلكترونية في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، أنهما نجحا في تطوير نظرية جديدة حول أسلوب توقعات الحركة لروبوت اليد القابل للارتداء باستخدام التعلم العميق، حيث تمكن من جعل مريض لديه إصابات في الحبل الشوكي قادراً على إمساك شيء ونقله إلى مكان آخر.