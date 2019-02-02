ميركل تهجر فيسبوك

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الجمعة، حذف صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك".

وحسب "بورونيوز"، قالت ميركل إنه حتى وقت قريب كانت تستخدم الحساب الشخصى بصفتها رئيسة لحزب "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" الألماني، قبل أن تترك هذا المنصب نهاية العام الماضى، مشيرة إلى أنها لم تعد ترى حاجة إلى الإبقاء على هذه الصفحة الشخصية.

وبالنسبة للذين يرغبون فى متابعة حياتها السياسية من خلال الشبكات الاجتماعية وخارجها، أوصت ميركل بالاشتراك في حساب الحكومة الفيدرالية الألمانية.

يذكر أن 2.5 مليون مستخدم لـ"فيسبوك" يتابع حساب ميركل، التى أعلنت حذفه.