«شاهد ما تأكل» لضعاف البصر

طورت أورور برارد إحدى خريجات أكاديمية أيدنهوفين للتصميم مجموعة أوان للمائدة بتشكيلات ملونة تساعد ذوي الإعاقات البصرية على وضع الكميات المناسبة من الطعام في أطباقهم.

وتتضمن مجموعة «شاهد ما تأكل» صحوناً وأطباقاً من السيراميك محددة بشرائط ملونة متناقضة مع الأسطح الباهتة للسيراميك. وعمدت التصاميم للاستعانة بعلامات لونية مشابهة على الأباريق والكؤوس الزجاجية، التي تتيح بفضل انكسار الضوء رؤية المشروبات الشفافة بداخلها.

ويدخل في المجموعة أيضاً أدوات القطع على المائدة ذات علامات تتيح تحديدها بشكل أسهل. وتشير برارد إلى أن الهدف تركز على تسهيل التعرف إلى الأشياء لدى الأشخاص الذين تقل قدرة الإبصار لديهم عن 30 %.