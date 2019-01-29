صمم هاتفك بنفسك

«رِيفون كيت» هو حرفياً هاتف ذكي يأتي على شكل وحدات قابلة للتجميع. ويتضمن الطقم الأساسي شاشة تعمل باللمس، وبطارية، ووحدة «جي إس إم» أو النظام الموحد للاتصالات المتنقلة، إضافة إلى وحدة خاصة بالبلوتوث.

أما أطقم العدة الأكثر تطوراً فتتضمن كافة الوحدات السابقة مضافةً إلى النماذج السمعية والكاميرا وشبكات الجيل الثالث الخلوية، إضافةً للوح التطوير الإلكتروني «آردوينو». «ريفون» عبارة عن عدّة هاتف للتصميم الذاتي بالكامل وتتيح للمرء تطوير هاتف بقدرات مخصصة وفق الرغبة.

وهو ليس هاتفاً يتلقى ويقوم بالاتصالات ويرسل الرسائل النصية ويلعب الموسيقى وحسب بل يمكّن المستخدم من تصنيع هاتف وفق طلبه باستخدام خدمة «إفتتت» التي تمكنك من إنشاء فلتر خاص بك يحمل فكرة من إبداعك. وتأتي العدّة مزودةً بشاشة لمس صغيرة مربعة بما يعطي الانطباع بأنها ساعة يد.