سرير بعلبة بيتزا

يأتي تصميم سرير «سلاش» بحيث يمكن توضيب المكونات داخل علبتين بحجم علبتي بيتزا كبيرة، علماً بأنه يعتمد على طريقة النجارة اليابانية بمعنى أن تجميعه لا يتطلب استخدام أي معدات أو وجود أكثر من شخص واحد. وينثني كل من دعامات سرير «سلاش» إلى نصفين لكنه متين وقوي عند الفتح إذ يحوّل الثقل الأقل على المفصلات.

يستعين التصميم بمغاريز حديدية بدلاً من البراغي لتفادي الإضرار بالخشب وتسهيل عملية الفك، ولا يستغرق تجميع السرير أكثر من عشر دقائق كما أنه وبحسب المصمم يدوم مدى الحياة، ومصنوعاً من الخشب الإندونيسي المستدام.