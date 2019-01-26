ضيوف «روڤ» و«نيكون» يستكشفون أماكن ثراثية في دبي

تعاون جديد بين «فنادق روڤ» و«نيكون» يثمر عن الدفعة الأحدث من (جولات روڤ الاستكشافية) التي سيتمّ خلالها مساعدة الضيوف على التقاط صورٍ احترافية لأبرز الوجهات التراثية العريقة.

وسيقود رحلة التصوير - التي تنطلق 1 و2 فبراير من 2.00 ظهراً حتى 6.00 عصراً - الدكتور أحمد الريس وهو مصور إماراتي مرموق وخبير مخضرم في التراث المحلي، حيث سيلتقي الدكتور أحمد كل مجموعة في فندق (روڤ المدينة الطبية) قبل الصعود إلى الحافلة الخاصة بالفندق لاستكشاف أروع الأماكن المدهشة وغير المعروفة في دبي.

وسيشتمل مخطط الرحلة على العديد من المناطق التقليدية والموغلة في القدم، مثل حي البستكية العريق وخور دبي وسوق بر دبي. ولن يتمكّن المشاركون من التقاط صورٍ فريدة لا تضاهى فحسب بل سيحظون بفرصةٍ للتعرّف على فن الصيد بالصقور في (وايلد فلايت). دبي - البيان