«هواوي ميت 20X» مثالي لمشاهدة الفيديو

المصدر: دبي - البيان

يمتاز جهاز «هواوي ميت 20X» بشاشة واسعة يبلغ مقاسها 7.2 بوصات -وهي أكبر الشاشات على الإطلاق في هواتف هواوي- والهدف من ذلك تقديم تجربة أرحب وأسرع وأقوى وأكثر جاذبية، تستقطب المستخدمين الذين يبحثون عن حجم شاشة يرضي عشقهم للمواد الترفيهية. وهي تمتاز أيضاً بإدارة ذكية للسطوع تعمل تلقائياً على تحسين سطوعها في حالات المشاهدة المختلفة.

تعتمد هذه الشاشة على تقنية أوليد، وصممت لتقدم للمستخدم تجربة غامرة فعلاً تتيح لعشاق الألعاب أو هواة الأفلام الغوص في عالمهم الخاص دون منغصات. وتدعم الشاشة تقنية HDR10 للمستخدمين الذين يشاهدون المحتوى بهذه الصيغة، كي توفر مستوى سطوع أعلى ونطاقاً ديناميكياً للألوان أوسع ووضوحاً أعلى وتفاصيل أدق في المناطق المظللة بالإضافة إلى ألوان أغنى.