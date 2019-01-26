«إبسون» تعزّز تصدرها سوق السمعيات والبصريات الاحترافية

المصدر: دبي - البيان

كشفت دراسة لمؤسسة «فيوتشر سورس» تصدر «إبسون» سوق السمعيات والبصريات الاحترافية في المنطقة بحصة 34% بزيادة مقدارها 12% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وعالمياً.

فقد هيمنت إبسون على الحصة السوقية الأكبر في مجال أجهزة العرض لمدة 17 سنة على التوالي، بمبيعات عالمية وصلت إلى 23.7 مليون جهاز عرض منذ عام 2006.

وتمتلك إبسون اليوم الحصة السوقية الأكبر لأجهزة العرض فوق 6,000 لومين (شمعة)، وهذا يعني نسبة 31% من السوق العالمية، بارتفاع بنسبة 9% أعلى من أقرب منافس، بالإضافة إلى هذا فقد هيمنت إبسون على الحصة السوقية الأكبر في بريطانيا وللمرة الأولى في مجال السمعيات والبصريات الاحترافية بنسبة 35% من الحصة السوقية العامة.