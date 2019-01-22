واقي فم ذكي

أطلقت إحدى شركات التكنولوجيا جهازاً واقياً للفم يصاحبه تطبيق على الهاتف قادر على تتبع وقياس تأثيرات ضربات الرأس في الرياضات القاسية، وذلك في مؤتمر الابتكار العالمي 2019 بلاس فيغاس.

وأفاد موقع «سبورت تكي» بأن واقي الفم الجديد «إس أي إس يوسنس» يشمل غرس شريحة دقيقة مع مجس استشعار على الجانب الأيسر من واقي الفم بجوار المكان، حيث تقع الأضراس الخلفية العلوية للرياضي.

ويقيس جهاز الاستشعار الذي صنعته شركة «أكرفال تكنولوجيز» قوة الضربات على الرأس التي يتعرض لها اللاعب، حيث إن الأسنان في الفك العلوي متصلة بشكل وثيق بحركة الجمجمة، ويقوم بنقل البيانات لاسلكياً لتطبيق على الهاتف، حيث يجري تقسيم الضربات إلى فئتين «بسيطة» و«قوية» استناداً إلى قوة تأثيرها.