رعاية آلية لكبار السن

يعتقد الباحثون في جامعة ولاية واشنطن أن الروبوت «آر إيه إس» يمكنه مساعدة كبار السن المصابين بالخرف في الاستمرار في العيش باستقلالية داخل منازلهم التي يمكن إعدادها لتصبح ذكية.

وأفاد موقع «ساينس ديلي» أن الروبوت يتنقل بين الغرف ويتفادى الحواجز للعثور على الأشخاص ويقدم تعليمات بواسطة الفيديو عن كيفية القيام بالمهام البسيطة والاستدلال على الأدوية أو الوجبات الخفيفة في المطبخ.

يقول بريان ماينور الباحث في الجامعة إن «الجهاز يجمع روبوتاً متحركاً بتكنولوجيا رصد الحركة لتوفير المساعدة على وجه السرعة، ما أن يجري رصد الحاجة إليها».

يأمل مخترعو التكنولوجيا أن يساعد الروبوت والمنزل الذكي في تسهيل الحياة على كبار السن، حيث إن 90% منهم يفضلون البقاء بمنازلهم مقابل الانتقال إلى دار للرعاية.