مركبة تتسلق وتزحف

عرضت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، في مؤتمر صحافي عقدته، أخيراً، فيديو عن مشروعها «اليفايت»، الذي يرتكز على مفهوم سيارة «بأقصى إمكانية للتنقل».

المركبة تستطيع المشي أو الزحف فوق التضاريس الوعرة، وهي مصممة بأربعة قوائم ميكانيكية وعجلات يمكن مدها وإعادتها لمكانها لتحويل المركبة إلى سيارة عادية يمكن قيادتها، وفقاً للنموذج المعروض.

وقالت الشركة إن مشروع السيارة يجمع تكنولوجيا السيارة الكهربائية مع الروبوتات، وأن عملها سوف يشمل إنقاذ الأرواح في مناطق الكوارث.

يمكن استخدام الأرجل الممدودة للتسلق والزحف، مع الحفاظ على مستوى ارتفاع مقصورة الركاب، كما أن بإمكان المركبة تسلق جدران بارتفاع خمسة أقدام.