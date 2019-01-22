خوذة المتزلجين

أصبح بإمكان المتزلجين على الجليد الاستفادة من خدمات الخوذات الذكية، ليس فقط في الحماية من الإصابات، بل أيضاً في الكشف آلياً عن أي صدمات يتعرضون لها، وإرسال إشارات استغاثة، وإتاحة الاتصال مع الآخرين على مسافات بعيدة.

خوذة «سنوتايد» عبارة عن سماعة صوت مدمجة تعمل بتقنية البلوثوث، تتيح الاتصال بالهاتف الذكي للمستخدم. كما تتيح الاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، وتلقي المكالمات الهاتفية. ويتيح تطبيق موصول بالمستخدمين إضافة الأصدقاء، والوصول إلى الدردشات من خلال الضغط على زر في الخوذة، ما يعني أن الخوذة تعمل مثل «جهاز اتصال لاسلكي».