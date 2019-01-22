دراجة تتصدى للبلاستيك والزحام

في إطار القلق بشأن تزايد نفايات البلاستيك والازدحام على الطرقات، تحولت العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي، أخيراً، إلى استخدام الدراجات ثلاثية العجلات البلاستيكية المعاد تدويرها على الطرقات.

يعود الابتكار لخريج أكاديمية التصميم في ايندهوفن، توماس هوغرفيرف، الذي صنع الدراجة ثلاثية العجلات «ذا بتر تو ترانسبورت»، من مواد متوفرة بكثرة في سلة المهملات في المدينة. وقد اختار اختراع دراجة ثلاثية العجلات ليس فقط كطريقة لاستخدام النفايات، لكن أيضاً كرد على قضايا النقل التي تعاني منها المدينة، حيث تقدم الدراجات بديلاً أنظف وأرخص من السيارات، ويمكن استخدامها لتفادي التأخر على الطرقات.

وطوّر هوغرفيرف تقنية تعمل على الضغط الحراري، وهي مناسبة لمجموعة واسعة من البلاستيك، بما في ذلك المواد التي يصعب في العادة إعادة تدويرها.