رافعة أثقال روبوتية

عُرض في مؤتمر الابتكار العالمي بلاس فيغاس أخيراً، ابتكار جديد لرافعة أثقال حديدية عملاقة، من دون أثقال. إذ تضع الرافعة مقاومة تلقائية على المستخدمين صعوداً ونزولاً باحتساب قوتهم.

الأهم هو أن آلة «هيغا-ون» لا تحتاج لتغيير الأوزان، كما في صالات الرياضة، وتعمل على الذكاء الاصطناعي الذي يختار مقدار المقاومة المطلوبة بناءً على مستويات قوة المستخدم. وتفيد مجلة «ذا صن» البريطانية أنها تسهم في تقوية العضلات وإزالة الدهون.

الابتكار يعود للمدرب الياباني كازو هيغا، ولا يحتاج لمساعدة من أحد ويتحكم بالأحمال ميكانيكياً وآلياً، كما أنه موصول إلكترونياً مما يعني أن بإمكانه توفير بيانات عن التمارين الرياضية، بما في ذلك تفاصيل عن الأوزان المرفوعة والقوة التي تم بذلها والعضلات التي تم تدريبها.