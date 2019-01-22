المصدر: إعداد: نهى حوا

حلول عالية التقنية لمشكلات العالم أصبحت على مرمى النظر باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الآلة، حسبما تظهره المعارض العالمية والمواقع الالكترونية يومياً من خلال اكتشافات جديدة تعود بالنفع على شتى فئات المجتمع، مثل ابتكار جديد لروبوت يساعد كبار السن على العيش باستقلالية، وخوذة رأس ذكية وواقي فم لحماية محبي الرياضات القاسية، عدا عن ابتكار رافعة أثقال قد تغير مشهد الصالات الرياضية مستقبلاً.

وفي حالات الطوارئ، تم الكشف عن ابتكارات مهمة، مثل ملجأ عائم، ومركبة يمكنها التسلق والزحف وإنقاذ الأرواح، ونظام للتنبؤ بأعطال القطارات، وابتكار جديد لدراجة بثلاث عجلات معاد تدويرها للحد من التلوث والزحام.