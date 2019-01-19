ابتكار نماذج جديدة للأعمال يدعم التنويع الاقتصادي

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد أتول جوشي رئيس قسم التوزيع في مجموعة «جمبو» للإلكترونيات أهمية ابتكار نماذج جديدة للأعمال في دعم أداء الشركات، خصوصاً في ظل خطط التنويع الاقتصادي ومبادرات التحوّل الذكي الحكومية، متوقعاً تحسّن أداء سوق الإلكترونيات الاستهلاكية هذا العام.

وذلك على خلفية التوقعات بنمو اقتصاد الدولة واستقرار أسعار النفط وتحسن قطاع السياحة وتعافي القطاعات الأساسية، وتحسّن المناخ الاقتصادي التجاري في الدولة بشكل عام.

وأضاف جوشي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» إن ابتكار نماذج أعمال جديدة كان ولا يزال مفتاح النجاح لـ«جمبو» منذ تأسيسها في دبي قبل 46 عاماً، مشيراً إلى أن مبادرتي «فريق المنازل الذكية» UnwiredCrew في سبتمبر الماضي وإطلاق الشركة أول منشأة للطباعة ثلاثية الأبعاد في المنطقة في دبي في أكتوبر الماضي تعكس النهج المستقبلي لـ«جمبو».

والذي ينسجم مع الرؤية المستقبلية لحكومة الدولة وحرص الشركة على تعزيز مستويات التطور في ظل النمو المزدهر للدولة، إذ توفر هذه المبادرات المبتكرة قيمة نوعية للعملاء في المستقبل.

وأضاف: تتماشى أهداف الفريق مع أجندة الإمارات، لا سيما في مجال خطط التحول الذكي في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تكون جزءاً لا يتجزأ من التحول إلى المنازل الذكية. وتتطلب التعقيدات المتزايدة للمنتجات، التي أصبحت الآن ضرورة يومية، إلى فريق محترف مدرب للمساعدة في تغيير أفضل طريقة ممكنة. ومع تغير ديناميكيات المستهلك حولنا، تتغير أيضاً متطلبات الخدمة والجودة وتتحسن بمرور الوقت.

أجهزة متصلة

وحول الهدف من فكرة تأسيس «فريق المنازل الذكية»، قال جوشي: يتجه العملاء في المنازل في الإمارات أكثر فأكثر نحو الاستفادة من إمكانات الأجهزة الذكية المتصلة بدلًا من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنفصلة، ما من شأنه أن يسهم في تحسين جودة الحياة، حيث تغيرت سرعات الشبكات وتغيرت الطريقة التي يشاهد بها الناس التلفاز، ويستمعون فيها إلى الموسيقى.

كما ساهمت التقنيات الذكية بتغيرات ملموسة في أساليب المحافظة على أمن المنازل، والتحكم بالمناخ داخل المنزل، ومتابعة الوضع الصحي، والأطفال، وحتى الحيوانات الأليفة، حيث أصبح كل ذلك ممكنًا من خلال الهاتف الذكي.

وبالطبع فإن الأجهزة الذكية تزداد تطورًا يومًا بعد يوم، ويأتي هذا التطور مصحوبًا بتعقيدات متزايدة في التحكم بهذه التقنيات والاستفادة منها. وترتبط معظم هذه الأجهزة ببعضها البعض وتحتاج إلى نطاق ترددي كبير يتطلب تحسين استخدام الشبكة، بالإضافة إلى المحافظة على أمن الشبكات.

ولذلك؛ فإن متطلبات الخدمة المنزلية والإعدادات الخالية من المتاعب وطرق تشغيل الشبكة المتنامية من الأجهزة الذكية بحاجة إلى المعالجة الآن. ونحن أردنا توظيف الخبرات الطويلة التي تمتلكها «جمبو» في مجال والمنازل الذكية والحلول المكتبية، وتوظف الشركة هذه الخبرات من أجل دعم العملاء وتوفر خدمات نوعية.

ونهدف لأن تكون هذه المبادرة ذات قيمة كبيرة في عملية التحول نحو المنازل الذكية والحصول على أحدث التقنيات والترقيات التكنولوجية من «جمبو».

وحول الخدمات التي يقدمها فريق UnwiredScrew، قال جوشي: يحرص الفريق على تقديم مجموعة واسعة من الحلول لجميع الأدوات والحلول الإلكترونية. ومن بين هذه الأنظمة أتمتة المنزل، وحلول البث، والأمن الرقمي، وحلول الشبكات واستشارات البنية التحتية السمعية والبصرية الذكية وخدمات التركيب. وتلتزم «جمبو» تجاه تقديم الحلول التي تتلاءم مع احتياجات العملاء وتفضيلاتهم.

مهام

ويتألف فريق «المنازل الذكية» من كوكبة من المحترفين والمتمرسين والمؤهلين في مجال التكنولوجيا خصصت لهم تسع مركبات لأداء وتنفيذ الأعمال والمهام على أكمل وجه، إذ ينصب تركيزهم الأساسي على تقديم تجربة ذكية وممتعة للعميل في ظل ضمان تسليط الضوء على قيمة التكنولوجيا والاستثمار. ومن أجل تنفيذ هذا الأمر بنجاح، يتم تحديد أفضل المنتجات المناسبة وشرحها بالتفصيل من قبل الفريق.

كما يتم التعامل مع استفسارات العميل أو أي تشويش ومخاوف حول طرق التشغيل والاستخدام بكل احترافية، وتنصيب تلك الأجهزة والمنتجات، كما يعمل الفريق فوراً على معالجة أي مشاكل قد يواجهها العميل بشأن المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يحرص الفريق على التواصل مع العملاء لاطلاعهم على أي تحديثات وترقيات ممكنة.

وأوضح جوشي: يعمل لدينا أكثر من 300 مهندس داخل الشركة وفي المواقع، من بينهم فريق (Jumbo UnwiredCrew) المتخصص في حلول المنازل الذكية. ولدينا حاليًا 9 مركبات و18 فنياً متخصصاً. ويوفر الفريق خدماته حاليًا في إمارتي دبي وأبوظبي، ونسعى إلى تعزيز عمليات الفريق لتشمل الإمارات الشمالية. ويتمم الفريق في المتوسط من 70 إلى 80 طلباً في الأسبوع».

تدريب

ولفت جوشي إلى أن فريق UnwiredScrew يتلقى تدريبات مكثفة على المنتجات ويتم تحديثه على أي تقنية جديدة يتم طرحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يتم تدريب الفريق على كيفية تحليل وفهم احتياجات العملاء وكيفية اختيار المنتجات الأكثر ملاءمة لكل عميل.

وأضاف: تقود هذه المبادرات الجديدة التغيير، كما توفر للشركات مجالات للاستثمار، فضلاً عن خطط التوسع في الخدمات الجديدة التي تتطور يومياً. وبالنظر إلى المستقبل، فإن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز رؤية الشركات وتزيد معايير الثقة في اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحسين نوعية معيشة العملاء في البلاد.

خطط

وحول أهم خطط هذا الفريق لهذا العام، قال جوشي: نخطط لتوسعة نطاق خدماتنا لتشمل المناطق الشمالية من دولة الإمارات، كما نسعى إلى زيادة عدد مركباتنا. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نخطط لتعزيز خدماتنا للبيوت الذكية لتشمل منتجات الألعاب، ودايسون، وتنقية الهواء، والإضاءة الذكية، ومنتجات جديدة لأتمتة المنازل.