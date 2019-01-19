طابعات جديدة من «كانون» للقطاعات الهندسية

المصدر: دبي- البيان

طرحت شركة كانون الشرق الأوسط مجموعة طابعات كبيرة الحجم هي السلسلة «أوسي كلر ويف 3000» Océ ColorWave 3000 للعملاء المتخصصين في تطبيقات التصاميم الحاسوبية ونظم المعلومات الجغرافية والفنون الرسومية.

وتتعامل الطابعات الجديدة مع متطلبات الطباعة في قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء والتصنيع، فضلاً عن بيئات العمل المؤسسية الكبيرة. وسوف يحظى العملاء بالمرونة اللازمة لطباعة مجموعة أوسع من التطبيقات بسهولة، تشمل المستندات الفنية والرسومات والخرائط، بالأسود والأبيض، علاوة على الطباعة الملونة بالكامل للرسومات الداخلية والإعلانات الخارجية قصيرة الأمد مثل الملصقات والبنرات. وتتميز السلسلة «أوسي كلر ويف 3000» الجديدة بتقنية «أوسي بينت» Océ PAINT التي تضمن الحصول على جودة طباعة متسقة، ما يقلّل من وقت الصيانة اليومية.