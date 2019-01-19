«هواوي ميت 20 X» متوفّر حصرياً في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

يتميّز هاتف «هواوي ميت 20 X» المتوفر في الشرق الأوسط حصرياً عبر مواقع التجارة الإلكترونية في الإمارات بجميع المزايا الثورية التي شهدتها سلسلة هواتف «هواوي ميت 20».

ويتمتع الهاتف الجديد بشاشة أوليد متطورة يبلغ مقاسها 7.2 بوصات مصممة خصيصاً لتمنح المستخدم تجربة غامرة تتيح للاعبين المخضرمين وعشاق الأفلام والترفيه الغوص عميقًا في عالمهم بلا حدود. إلا أن المستخدم لن يواجه صعوبة في استخدام الجهاز بهذه الشاشة الكبيرة لأنه سهل الحمل بيد واحدة، إذ يجمع بين المادة المناسبة والأناقة والصناعة بحرفية عالية.

ويتضمن الجهاز بطارية بقدرة 5000 ميللي أمبير، وأما بالنسبة للكاميرا فهي ترث جميع قدرات ومواصفات الكاميرا الرائعة التي قدمتها هواوي في هاتف «هواوي ميت 20 برو».