«لينوفو» تطلق من دبي مجموعة حواسيب جديدة إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

عرضت «لينوفو» في دبي مؤخراً سلسلة جديدة من الحواسيب المحمولة، التي أطلقتها الشركة في المنطقة، وذلك خلال فعالية «تيك لايف».

وقدّم جناح «ثينك Think المنتجات الموجهة لرجال الأعمال والعاملين الخبراء ممن يبحثون عن أجهزة محمولة وذات جودة عالية، تستمر بقوة أدائها مع مرور الوقت. ووضعت أجهزة «ثينك باد» في تجارب صعبة تعكس متانتها وقوتها.

فيما قدم جناح «Yoga» للإبداعيين فرصة مشاهدة الفنان التصويري وهو يرسم ضيوفه باستخدام حاسوب لينوفو يوغا بوك C930، خلال تجربتهم لأجهزة سلسلة «يوغا» Yoga المختلفة.

وتمكّن عشاق الألعاب في جناح «ليجن» Legion من تجربة الكمبيوتر المحمول الأقوى للألعاب والتعرف على مرآة تعكس بطلهم الخارق الداخلي. وأخيراً لمحة إلى عالم الترفيه المستقبلي: انتقل جناح «الواقع الافتراضي والواقع المعزز» بالحاضرين إلى واقع بديل أتاح لهم الاستمتاع بأبرز ما تقدمه التكنولوجيا.

إنتاجية قصوى

وصُمّم حاسوب «ثينك باد X1 إكستريم»ThinkPad X1 Extreme النحيف والذكيّ ليتحمّل المهام المكثّفة بفضل وحدة معالجة الرسوميات «نفيديا»ومعالِجات إنتل الجيل الثامن ودعمه للشاشات المتعددة.

كما تُمكّن تقنية الشحن السريع من شحن 80% من البطارية خلال 60 دقيقة فقط، في حين توفر دقة عرضه التي تبلغ 4K وتقنية الصوت من دولبي أتموس تجربة ترفيهية فريدة. وتتضمن ميزات الأمان المبتكرة غلاف الكاميرا «ثينك شاتر» وخاصية «ويندوز هلو» لفتح القفل بالتعرف على الوجه وخاصية التعرف على بصمة اليد.

تصميم جذاب

محطة عمل «لينوفو» الأنحف والأخف والأملس حتى اليوم منحت «ثينك باد بي 1»ThinkPad P1 المستخدمين جهازاً ذا تصميم جميل قابلاً للحمل، يتميز باللون الأسود الراقي ولوحة لمس زجاجية ولوحة مفاتيح مريحة بالإضافة إلى شاحن يزن أقل بـ35% مقارنة مع الشواحن السابقة.

ويتضمن ThinkPad P1 معالجيّ إنتل Xeon® الجيل الثامن و Core™، بالإضافة إلى شاشة حجم 15 بوصة ودقة عالية 4K وذاكرة 64 جيجا بايت لتلبية كل متطلبات العمل.

طريقة ذكية للعمل الجماعي

أما حاسوب «ثينك سمارت هاب 500»ThinkSmart Hub 500 فهو جهاز متكامل يشمل كل أنظمة «سكايب روم» التي تجعل إدارة الاجتماعات أكثر كفاءة وفاعلية،.

والتي تمكن مستخدميه من بدء الاجتماعات بلمسة زر، ويتميز الجهاز بأنه مضاد للضباب ويتمتع بصورة ممتازة يمكن تدويرها 360 درجة لتوفير صورة واضحة عن كل الحضور في غرفة الاجتماعات. وتضمن خاصية الحماية من اللصوص الخارجيين (universal lockdown) وباب تنظيم الكابلات المبتكر فيه بقاء الحاسوب بأمان تام باستمرار.