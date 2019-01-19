تعاون بين «هواوي» و«جائزة حمدان بن محمد الدولية للتصوير الضوئي»

المصدر: دبي - البيان

حقّقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين قفزة نوعية في دعم المواهب المحلية وتشجيع الإبداع عن طريق وضع التصوير الفوتوغرافي الاحترافي في متناول المستهلكين.

وذلك بتعاونها مع «جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» (هيبا).

ويأتي التعاون على هيئة مسابقة تصوير عبر الانستغرام بعنوان «لحظات هواوي»، ستتضمّن أربع فئات وستستمر لجولتين. ويستمر قبول طلبات التقديم حتى 15 فبراير للجولة الأولى ومن 16 فبراير إلى 15 مارس للجولة الثانية. وسيحصل ثمانية فائزين على هاتف «هواوي ميت 20 برو».

وسيمكن المشاركة من خلال التقاط الصور باستخدام هواتف هواوي ونشر مشاركاتهم على انستغرام باستخدام وسوم #HuaweixHIPA و# [فئة التصوير الفوتوغرافي]، عن طريق اختيار أحد المواضيع التالية: الناس والثقافة، سيتي سكيب (تصوير المدن)، التصوير الليلي أو تصوير الطبيعة.