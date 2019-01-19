حاسوب «دل» XPS 13 يحسّن مكالمات الفيديو

المصدر: دبي - البيان

يتمّيز حاسوب XPS 13 من «دل» الحائز على جوائز عدة، والمتسم بالنحالة والخفّة، بشاشة 13 بوصة، تضم كاميرا ويب جديدة مدمجة بقياس 2.25 ملم فقط عالية الجودة لتحسين تجربة مكالمات الفيديو.

كما يأتي الجهاز الجديد بخيار لوني جديد هو الأبيض الجليدي.

ويعتبر الجهاز XPS 13 أول حاسوب محمول في محفظة «دل» يدعم تقنية «دولبي فيجن»، ويزداد قوّة بفضل أحدث معالجات رباعية النوى من «انتل» من الجيل الثامن.

ويأتي الجزء الداخلي من الجهاز المصنوع من الألياف الزجاجية المحبوكة بلون أبيض جليدي، مع لون أبيض جليدي للجزء الخارجي المطلي بأكسيد الألمنيوم، ليشكل خياراً جديداً يضاف إلى إصدارات الجهاز بالتشكيلتين اللونيتين المذهلتين من الذهب الوردي والأبيض، والأسود والفضي.