روبوتات مارتي لتنظيف المتاجر

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يتدحرج الروبوت "مارتي" في داخل ما يقرب من 500 متجر بقالة لتنبيه الموظفين إذا اكتشف وجود جرانولا مسكوبة أو طماطم مهروسة أو جرة مايونيز مكسورة.

لكن قد يكون هناك إنسان يراقب من خلف عيون غوغل المركبة على وجهه، يقول تيم رولاند، الرئيس التنفيذي لشركة بادجر تكنولوجيز، إن الروبوتات المجهزة بالكاميرا تتوقف عند اكتشاف أي تسرب محتمل".

وسوف تتجول روبوتات "مارتي" بممرات محلات البقالة للبحث عن الانسكابات والمخاطر.

وعندما تكتشف أي حادث انسكاب أو ما شابه، فإنها ستنبه الموظفين للقدوم وتنظيف المكان.

وتتجول الروبوتات باستخدام مستشعرات 'lidar' الليزرية وتتوقف عندما ينتقل المتسوقون وعرباتهم في مسارها، وعيونها الغوغلية مزيفة، لكن كل روبوت لديه ثمانية كاميرات - بعضها موجهة إلى الأرض والأخرى يمكن أن تركز على الرفوف.

وللتأكد من ذلك، يقوم العاملون في مركز التحكم في الفلبين بمراجعة الصور قبل إطلاق رسالة عبر مكبر الصوت تحثها على التنظيف.