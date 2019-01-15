نظارات سمعية

طورت شركة أمريكية «إطارات بوز» المزودة بمكبّرات صوت مدمجة لتمنح المستخدم تجربة سمعية انغماسية. ويجمع الطرازان الكلاسيكيان بين صفات سماعات الرأس اللاسلكية وفرصة عيش تجربة سمعية في الواقع المعزز.

تمنح الصوتيات الدقيقة وميزة التحكم بالصوت المستخدم إمكانية وصول وقدرة على التحكم بالسماعات اللاسلكية. أما مكبرات الصوت ذات الوزن الخفيف جداً فتعني أن النظارات ذاتها لا تزن أكثر ولا تتسم بحجم أكبر من التصاميم العادية.

ويمكن للإطارات أن تبث الموسيقى والمعلومات، وتتلقى وتجري الاتصالات الاعتيادية وبمساعدين افتراضيين. وقد أخذت مسألة الأمان بعين الاعتبار للإبقاء على خصوصية أخبار الترفيه والمحادثات ولوائح الأغنيات.