سناد ركبة متكيف

آخذاً بالاعتبار أنه لا يوجد جسدان متطابقان، قام المصمم هيوبرت تشين بتصميم سناد للركبة متطور قابل للتكيف مع احتياجات كل فرد. ومستعيناً بتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد تولّدت إمكانية التوصل لتصميم مبتكر وفق الخاصيات المحددة المزوّدة باصطفافات سداسية الشكل المصنوعة من متعدد اليوريثاين ذي اللدونة الحرارية القادر على تأمين الدعم الموجّه في المناطق الأكثر حاجةً. وخلافاً للأشرطة المطاطية الطبية الأخرى، يمكن لهذا التصميم أن يخضع لطلب المستخدم وفق تركيبته الجسدية الخاصة كما يمكن وضعه من دون مساعدة.

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