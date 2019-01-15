سيارة متجددة

اخترع المصمم الفرنسي أنطوميم مير ديغليز، في مشروع الدراسات العليا، سيارة «سي ببيونيك» مرتكزاً على فرضيةٍ تقول إن البشرية في المستقبل القريب ستكون قد استهلكت كل موارد الطبيعة في صناعة السيارات. لذا استخدم جذع شجرة معدّلة جينياً كبديل للهيكل المعدني للسيارة.

وقد اختار السيارة ليس كرمز للضمير البيئي بل لأنها لا تحتاج لكثير من التصنيع وهي متجددة. وبدلاً من أن تسبب التلوث تقوم الشجرة بامتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسيجين. وقد تم تصميم كل من سيارات «سي بيونيك» لتكون ذات خسارة دنيا على امتداد حياتها الممتدة لثلاث سنوات، حيث تعود بعدها إلى الأرض. ولا يبقى سوى المحرك الكهربائي الذي يتم استخدامه في السيارة المقبلة.