سجادة صلاة مستدامة

ابتكر مصممون بحرينيون في «شيبيرد ديزاين استديو» سجادة صلاة، منطلقين من مبدأ أن تقليص المواد المستعملة في الصناعة تقلص الأثر البيئي للسجادات.

سجادة الصلاة الجديدة مصنوعة من دائرتين لموضع اليدين، ومساحة مثلثة للجبين وقاعدة مستطيلة لوضعيتي الوقوف والجلوس.

وتصل الشرائط بين تلك الأجزاء وتزينها بأنماط مزخرفة، وتستخدم السجادة عموماً مواد تقلّ إلى النصف مقارنةً بالسجادة التقليدية. ويدرس الفريق طرقاً جديدة لدمج أشرطة قابلة للتعديل تتيح للمستخدم تحديد المسافة بين الأجزاء على نحو خاص. كما يدرس المصممون إمكانية إدخال مواد مستدامة المصدر في صنع السجادات تتضمن المطاط الطبيعي وملابس السباحة المعاد تدويرها والفلين.

ووفقاً لمصادر استديو التصميم، فإن «الشكل العام قد تمّ تصميمه كذلك لتوجيه المستخدم للحفاظ على وضعية صحيحة أثناء أداء الصلاة، كما التفكير في مسألة الاستهلاك بوصفها مسؤولية اجتماعية وبيئية».