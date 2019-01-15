وهم بصري لحماية الجوارح

قام علماء فرنسيون بتصميم وهم بصري قائم على دوائر سوداء متحدة المركز على خلفية بيضاء تخلق ما يسمى بتأثير السراب المعكوس الذي يعطي الطيور الانطباع بارتطام قريب. ويركز التصميم بشكل خاص على الطيور الجارحة بوصفها الأكثر عرضةً لحوادث الارتطام في السماء.

وعلى الرغم من تمتعها ببصر ثاقب يفوق البشر، إلا أنها لا تتمكن من تمييز بعض المعوقات كالأسطح المزججة البراقة. وترادف قدرة إدراك العمق البصرية تأخر تلك الطيور في تحديد الأشياء المتحركة كالطائرات.

ويؤدي بحث العلماء لتحقيقات أكبر حول بصر الطيور الجارحة، وكيفية المساعدة بشكل أفضل في حمايتها من نشاطات البشر الجوية، علماً أن التقارير تفيد عن 800 حادث ارتطام طيور بالطائرات في فرنسا خلال عام واحد فقط.