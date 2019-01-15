توك توك الغد

في تصميم شاء المبتكر فنسنت تشان أن يكون ملائماً لشوارع كمبوديا اخترع التوك توك الذكي «سمارتوك» مستنداً إلى مبدأ يرمي لتأمين حلٍّ معياري منخفض التكلفة للباعة الأفراد الذين يروّجون للسلع والأطعمة في الشوارع.

ويمكن للتصميم المعياري أن يتكيف مع مختلف احتياجات الباعة المتميزة من خلال استبدال الجزء الخلفي فقط للتوك توك. سواء كان مقهى متحركاً أو عربة بيع خضار، يمكن للمستخدم تحديد الطراز من خلال الطلب المسبق أو التبادل مع الوقت.

التوك توك الذي يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، يعتبر فعالاً ومتوفراً من حيث التشغيل والصيانة. وكل توك توك مزوّد بجهاز تعقّب مدمج يظهر موقعه على الخريطة الجغرافية بالنسبة للمواطنين والزوار بحيث يمكن العثور عليها بسرعة وسهولة.