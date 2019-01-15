صندوق إبداعي

صندوق اللعب اختراع أمريكي يهدف لتشجيع جانب الإبداع لدى الأطفال ويتيح لهم تصميم وطباعة أفكارهم الخاصة. التصميم البسيط القائم على تقنية الكبسة الواحدة يخوّل المستخدمين الانطلاق دون أي معرفة سابقة.

كما أنه يضم دليلاً لمختلف الخيارات المطروحة أمام الأولاد بدءاً بالشخصيات المصغرة والآلات الموسيقية وصولاً إلى مكعبات البناء والمجوهرات. وتوجد تصاميم متخصصة جاهزة لتقليص وقت الطباعة وضمان مطبوعات مفصلة بدقة عالية.

كما يتصل الصندوق بتطبيق يتيح للمستخدمين الصغار فرصة تصميم لعبهم وأشيائهم، كما يخوّلهم حفظ تصاميمهم الفريدة على سحابة «صندوق اللعب» للمشاركة مع الأصدقاء والعائلة أو لطباعتها في وقت لاحق.

المكون الوحيد القابل للاستبدال غير السام عبارة عن حبر متحلل عضوياً يأتي ضمن مجموعة واسعة تتيح إبداعاً أكبر.